Названы омские дороги, которые будут отремонтированы в 2026 году

В 2025 году на ремонт дорог в Омской области направили более 6,8 млрд рублей. Такую сумму назвали ngs55.ru в региональном министерстве транспорта.
По данным ведомства, работы прошли на 35 участках общей протяжённостью более 157 км. Ремонт выполнили в Тевризском, Одесском, Таврическом, Кормиловском, Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском и других районах.
На 2026 год в Омской области планируют обновление участков на ключевых трассах регионального значения. В предварительный список вошли:
- Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (101−107 км, выборочно);
- Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим (83−93 км);
- Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим (187−199 км);
- Омск — Русская Поляна (144−147 км);
- Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (33−36 км);
- Омск — Муромцево — Седельниково (286−288 км);
- Бекишево — Нагибино — Кутырлы (6−9 км);
- Андреевка — ДОЛ «Берёзовая роща» (1−4 км);
- подъездная дорога к базе отдыха «Зелёная Роща» (0−1,9 км).