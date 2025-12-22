Ричмонд
Названы омские дороги, которые будут отремонтированы в 2026 году

Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Источник: Om1 Омск

В 2025 году на ремонт дорог в Омской области направили более 6,8 млрд рублей. Такую сумму назвали ngs55.ru в региональном министерстве транспорта.

По данным ведомства, работы прошли на 35 участках общей протяжённостью более 157 км. Ремонт выполнили в Тевризском, Одесском, Таврическом, Кормиловском, Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском и других районах.

На 2026 год в Омской области планируют обновление участков на ключевых трассах регионального значения. В предварительный список вошли:

  • Омск — Одесское — граница Республики Казахстан (101−107 км, выборочно);
  • Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим (83−93 км);
  • Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим (187−199 км);
  • Омск — Русская Поляна (144−147 км);
  • Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области (33−36 км);
  • Омск — Муромцево — Седельниково (286−288 км);
  • Бекишево — Нагибино — Кутырлы (6−9 км);
  • Андреевка — ДОЛ «Берёзовая роща» (1−4 км);
  • подъездная дорога к базе отдыха «Зелёная Роща» (0−1,9 км).