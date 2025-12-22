Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Новосибирской области: как сделать праздничное меню легче

Традиционные новогодние блюда могут не только прибавить лишние килограммы, но и принести пользу для организма, если немного изменить их рецептуру.

Источник: РИА "Новости"

Минздрав Новосибирской области делится полезными рекомендациями по улучшению новогоднего меню.

Чтобы снизить калорийность и повысить питательную ценность любимых блюд, достаточно заменить некоторые ингредиенты. Главные принципы — минимум жареного, меньше сахара, избегать майонеза, а акцент делать на свежие, натуральные и высококачественные продукты. Такая еда усваивается легче, а ее польза для здоровья возрастает.

Важно не забывать и о контроле порций! Разделите блюда на маленькие порции или разложите их на небольшие тарелки. Это поможет контролировать количество съеденного, особенно на длительных застольях, когда блюда подаются постепенно. Такой подход позволит наслаждаться каждым угощением без риска переесть.

Таким образом, новогодние праздники можно провести не только вкусно, но и полезно для организма!