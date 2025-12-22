Минздрав Новосибирской области: как сделать праздничное меню легче

Минздрав Новосибирской области делится полезными рекомендациями по улучшению новогоднего меню.
Чтобы снизить калорийность и повысить питательную ценность любимых блюд, достаточно заменить некоторые ингредиенты. Главные принципы — минимум жареного, меньше сахара, избегать майонеза, а акцент делать на свежие, натуральные и высококачественные продукты. Такая еда усваивается легче, а ее польза для здоровья возрастает.
Важно не забывать и о контроле порций! Разделите блюда на маленькие порции или разложите их на небольшие тарелки. Это поможет контролировать количество съеденного, особенно на длительных застольях, когда блюда подаются постепенно. Такой подход позволит наслаждаться каждым угощением без риска переесть.
Таким образом, новогодние праздники можно провести не только вкусно, но и полезно для организма!