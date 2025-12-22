Минздрав Новосибирской области: как сделать праздничное меню легче

Важно не забывать и о контроле порций! Разделите блюда на маленькие порции или разложите их на небольшие тарелки. Это поможет контролировать количество съеденного, особенно на длительных застольях, когда блюда подаются постепенно. Такой подход позволит наслаждаться каждым угощением без риска переесть.