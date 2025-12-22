Какой будет погода в новогодние каникулы в Свердловской области

В регионе, по предварительным данным, будет умеренно морозно.
Приближаются новогодние каникулы, которые в 2026 году продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го включительно. Какая погода в этот период ждет свердловчан, сообщает сервис Гисметео.
Судя по опубликованным данным, погода будет достаточно комфортной, без лютых морозов. 31декабря — 1 января будут теплыми днями: ночью −10…12, днем −7…8 градусов. Со 2 по 4 января начнется небольшое похолодание: ночью −10…14, днем −8…10. С 5 числа и по 11-е столбик термометра застынет примерно на одной отметке: ночью −16…18, днем −15…16.
Облачная погода будет перемежаться с переменной облачностью, иногда пройдет снег. Ветер в новогодние каникулы будет дуть южный, западный и юго-западный.
Погода обещает быть вполне новогодней.