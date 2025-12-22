Новосибирская область заняла 70 место в экологическом рейтинге регионов РФ

Новосибирская область сохраняет свою позицию в середине общенационального экологического рейтинга, демонстрируя умеренный прогресс на фоне общей позитивной динамики по стране. По итогам осени 2025 года регион занял 70-е место, немного улучшив свои показатели по сравнению с предыдущими периодами. Данные были опубликованы 18 декабря в сезонном выпуске «Национального экологического рейтинга регионов РФ», который с 2007 года составляет общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».