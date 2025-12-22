Новосибирская область заняла 70 место в экологическом рейтинге регионов РФ

Новосибирская область сохраняет свою позицию в середине общенационального экологического рейтинга, демонстрируя умеренный прогресс на фоне общей позитивной динамики по стране. По итогам осени 2025 года регион занял 70-е место, немного улучшив свои показатели по сравнению с предыдущими периодами. Данные были опубликованы 18 декабря в сезонном выпуске «Национального экологического рейтинга регионов РФ», который с 2007 года составляет общероссийская общественная организация «Зелёный патруль».
Основной тенденцией года эксперты называют улучшение экологической ситуации в большинстве российских регионов. Количество субъектов, считающихся «хорошистами» (со сводным индексом выше 75 баллов), достигло 56, что составляет две трети от общего числа. Это самый высокий показатель за последние годы. В десятке лидеров осеннего рейтинга традиционно оказались Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Мурманская область и Москва.
Новосибирская область в рейтинге находится на 70-м месте. В то же время некоторые соседние сибирские регионы, такие как Иркутская область (75-е место), Красноярский край (78-е) и Омская область (76-е), расположились в группе аутсайдеров. Антилидером осеннего рейтинга стала Свердловская область.
Рейтинг «Зелёного патруля» формируется на основе анализа трёх ключевых сфер: природоохранной (экосфера), промышленно-экологической (техносфера) и социально-экологической (социум). Каждое значимое событие в этих сферах получает положительную или отрицательную оценку экспертов.
«Публикация экологического рейтинга, по мнению его составителей, остаётся важным инструментом общественного контроля, позволяющим отслеживать динамику состояния окружающей среды в России с учётом как долгосрочных трендов, так и текущих изменений», — сообщили в пресс-службе Минприроды НСО.