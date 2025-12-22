Нарколог Исаев назвал первые верные признаки алкоголика

«Главным “красным флагом” является нарушение контроля. Человек не может остановиться. Если все в компании пьют умеренно, общаются, то человек с зависимостью продолжает подливать себе, даже когда остальные уже перешли к чаю или беседе. Попытки мягко остановить, предложить замедлиться встречают резкое сопротивление, шутливые или агрессивные отмашки. Возможен переход к открытой конфронтации: “Я что, маленький?”, “Живем один раз”, “Ты меня не учи”», — рассказал Исаев.