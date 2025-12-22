Нарколог Исаев назвал первые верные признаки алкоголика

Новогоднее застолье, как отметил в разговоре с aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан, может стать ситуацией, когда признаки алкоголизма, скрываемые в обычной жизни, часто проявляются наиболее ярко. Эксперт уточнил, что диагноз ставит только квалифицированный врач, но тревожные поведенческие маркеры помогут отличить просто выпивающего человека от того, у кого формируется или уже есть зависимость.
«Для человека с зависимостью характерно неадекватное отношению к алкоголю как к напитку. Его цель — опьянение, а не вкус или компания. Человек пьет быстро, большими глотками, “догоняет” и “обгоняет” других. Для него после первых доз не имеет значения сорт напитка, его качество. Ключевая цель — достижение определенной степени эйфории и расслабления», — указал на признак алкоголика эксперт.
По словам нарколога, человек с зависимостью может настаивать на особом порядке тостов, на «обязательных» дополнительных поводах выпить, проявлять раздражение, если ритуал нарушается.
«Главным “красным флагом” является нарушение контроля. Человек не может остановиться. Если все в компании пьют умеренно, общаются, то человек с зависимостью продолжает подливать себе, даже когда остальные уже перешли к чаю или беседе. Попытки мягко остановить, предложить замедлиться встречают резкое сопротивление, шутливые или агрессивные отмашки. Возможен переход к открытой конфронтации: “Я что, маленький?”, “Живем один раз”, “Ты меня не учи”», — рассказал Исаев.
Эксперт обратил внимание на то, что зависимый может начать выпивать еще до мероприятия, чтобы «настроиться». Он постоянно держит свой бокал полным, беспокоится, когда он пустеет.
«В трезвом состоянии может быть скованным, угрюмым или тревожным. После определенной дозы алкоголя резко становится душевным, раскрепощенным, “оживает”. Это признак того, что алкоголь для него — ключевой регулятор эмоционального состояния. Начинает говорить на неподходящие темы, вести себя фамильярно, нарушает личные границы. При этом искренне считает себя “душой компании”», — поделился нарколог.
Еще одним «красным флагом» является поведение после застолья. Когда все уже расходятся, а человек с зависимостью предлагает «допить», заказать еще, куда-то пойти.
«На следующей встрече может с юмором или стыдом рассказывать о тяжелом похмелье, но это повторяется системно. Или, что еще красноречивее, отмечает, что на утро чувствовал себя хорошо — это говорит о высокой, патологической толерантности», — добавил Исаев.
