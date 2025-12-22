Ричмонд
Во Владивостоке борются с «чёрными» елочными базарами

Продавцы без разрешения рискуют получить штраф и потерять товар.

Источник: PrimaMedia.ru

Работа по пресечению несанкционированной торговли новогодними ёлками активизирована во Владивостоке. Совместные рейды проводят специалисты административно-территориальных управлений, управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, а также полицейские. сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В понедельник, 22 декабря, незаконная торговля елками была выявлена на улице Русской в районе ТЦ “Березка”», — говорится в сообщении.

Продавца привлекут к ответственности сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: за торговлю на общественной территории без разрешения и за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии.

Как отметил заместитель начальника управления общественной безопасности администрации Владивостока Иван Стороженко, выявление подобных нарушений происходит в ходе планового патрулирования городских территорий. По каждому случаю составляются административные протоколы, виновным грозят штрафы, а товар изымается и помещается на специальную площадку хранения.

Проверки нелегальных елочных базаров будут продолжаться во всех районах города. При этом жители Владивостока могут приобрести новогодние ёлки легально — сейчас в городе работает 19 официальных елочных базаров, которые будут открыты до 31 декабря включительно.