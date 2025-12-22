Куда направят возвращенные Казахстану 7,5 млрд тенге, ответили в кабмине

В городе Балхаш на базе многопрофильной больницы создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость проекта составляет 1,27 млрд тенге. Завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Готовность объекта составляет 96%, основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке уже завершены. Сдача объекта планируется до конца текущего года.