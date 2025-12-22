Куда направят возвращенные Казахстану 7,5 млрд тенге, ответили в кабмине

На оснащение современным оборудованием операционно-реанимационного блока нового Онкологического центра в Караганде направлено 6,2 млрд тенге. Дополнительно из областного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 1,74 млрд тенге. На данный момент готовность объекта достигла 70%, и ведутся внутренние отделочные работы.
В городе Балхаш на базе многопрофильной больницы создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость проекта составляет 1,27 млрд тенге. Завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Готовность объекта составляет 96%, основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке уже завершены. Сдача объекта планируется до конца текущего года.
Кроме того, в Балхаше создается детский реабилитационный центр. Для переоборудования здания бывшего санатория выделено 272,1 млн тенге. Проект предусматривает стационар и организацию амбулаторного приема. Формируется мультидисциплинарная команда из узкопрофильных специалистов, включая реабилитологов, неврологов, логопедов и инструкторов ЛФК. Завершение работ планируется в феврале 2026 года.
Реализация данных проектов повысит качество медицинской помощи в регионе. Запуск ангиографической операционной позволит оказывать экстренную высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах непосредственно в Балхаше, соблюдая принцип «золотого часа» и сохраняя жизни пациентов. Открытие реабилитационного центра обеспечит непрерывность восстановительного лечения для детей с особыми потребностями по месту жительства.