Врач назвала сорт красной рыбы, который замедляет старение

Рыба нерка богата астаксантином, который замедляет процессы старения. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Этот вид красной рыбы очень хорошо влияет на кожу и помогает предотвратить воспаления.
— Среди лососевых нерку можно отличить по ярко-красному мясу и насыщенному вкусу. Кроме омега-3 и витамина В12 эта рыба содержит селен, — уточнила специалист.
Астаксантин предотвращает окислительный стресс на клеточном уровне. А это уже способствует замедлению процессов старения и снижению развития хронических патологий. Также пигмент улучшает эластичность кожи и защищает ее от повреждений солнечных лучей.
