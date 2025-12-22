Врач назвала сорт красной рыбы, который замедляет старение

Рыба нерка богата астаксантином, который замедляет процессы старения. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Этот вид красной рыбы очень хорошо влияет на кожу и помогает предотвратить воспаления.