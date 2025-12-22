Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала сорт красной рыбы, который замедляет старение

Гастроэнтеролог Сухорукова: нерка содержит замедляющий старение астаксантин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рыба нерка богата астаксантином, который замедляет процессы старения. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Этот вид красной рыбы очень хорошо влияет на кожу и помогает предотвратить воспаления.

— Среди лососевых нерку можно отличить по ярко-красному мясу и насыщенному вкусу. Кроме омега-3 и витамина В12 эта рыба содержит селен, — уточнила специалист.

Астаксантин предотвращает окислительный стресс на клеточном уровне. А это уже способствует замедлению процессов старения и снижению развития хронических патологий. Также пигмент улучшает эластичность кожи и защищает ее от повреждений солнечных лучей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти половина работающих жителей Приангарья ждет новогодней премии.