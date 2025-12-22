Ричмонд
Заложница египетской больницы из Челябинской области вернулась в Россию

В ближайшие часы женщину должны доставить в Челябинск.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Миасса, оказавшаяся в заложниках в больнице Шарм-эль-Шейха, вернулась в Россию. Об этом сообщил 74.ru со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Как и ожидалось, 21 декабря 68-летняя женщина прилетела в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Отмечается, что ей по-прежнему необходима медицинская помощь, поэтому под надзором бригады регионального Центра медицины катастроф в составе фельдшера и врача-реаниматолога её перевезут в Челябинск, где продолжат лечение.

Напомним, туристку экстренно госпитализировали в Египте с кишечной непроходимостью. После операции ей предложили провести дополнительное дорогостоящее обследование, заверив, что страховка покроет все расходы. Однако страховая компания «ВСК» признала случай обострением хронического заболевания, по которому договором установлен лимит в 1000 долларов. Оставшуюся сумму в 7250 долларов больница потребовала с самой пациентки, забрав её паспорт. Страховая компания утверждает, что действовала строго в рамках договора и с самого начала информировала женщину о лимите.

В итоге жительница Челябинской области провела в клинике Шарм-эль-Шейха почти неделю в качестве фактической заложницы. Необходимую сумму она выплатит уже после возвращения на родину.