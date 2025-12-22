Заложница египетской больницы из Челябинской области вернулась в Россию

Напомним, туристку экстренно госпитализировали в Египте с кишечной непроходимостью. После операции ей предложили провести дополнительное дорогостоящее обследование, заверив, что страховка покроет все расходы. Однако страховая компания «ВСК» признала случай обострением хронического заболевания, по которому договором установлен лимит в 1000 долларов. Оставшуюся сумму в 7250 долларов больница потребовала с самой пациентки, забрав её паспорт. Страховая компания утверждает, что действовала строго в рамках договора и с самого начала информировала женщину о лимите.