Россиянам рассказали, как легально срубить ёлку к Новому году

«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — рассказал Колунов.