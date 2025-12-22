Россиянам рассказали, как легально срубить ёлку к Новому году

Россияне, желающие установить дома живую новогоднюю елку, могут сделать это законно, заключив договор с лесничеством и тем самым избежать штрафа до 500 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что за самостоятельную вырубку ели или выкопку деревьев в лесу предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, а при использовании техники сумма может вырасти до 500 тысяч.
«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — рассказал Колунов.
Депутат объяснил, что информацию о наличии такой услуги в конкретном регионе, а также адреса ближайших лесничеств, легко найти на сайте регионального лесного ведомства. Это может быть комитет, министерство или департамент — их перечень размещён на сайте Рослесхоза.
Колунов добавил, что по всей стране перед Новым годом открываются тысячи елочных базаров с елями из питомников. Только в Подмосковье в этом году планируется работа 178 таких точек. По его словам, для большинства покупателей самый удобный способ — выбрать елку именно там.
Напомним, все граждане, работающие пятидневку, будут рекордно долго отдыхать на зимних каникулах в этом уходящем году. Россияне уйдут на праздники на 12 дней.