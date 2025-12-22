Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника в районе города Гуляйполе Запорожской области. В результате были уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами и элементы инфраструктуры, использовавшиеся для работы дронов.
Цели были выявлены в ходе воздушной разведки в пределах городской застройки. После получения координат расчёты реактивных систем залпового огня «Град» заняли огневые позиции и поразили обозначённый сектор, где размещались пункты управления БПЛА и расчёты беспилотников.
Кроме того, артиллерийские подразделения с использованием самоходных установок «Мста-С» уничтожили несколько опорных пунктов противника в жилых кварталах. В Минобороны отметили, что эти действия нарушили систему обороны и управления ВСУ в городе и способствовали достижению превосходства российских сил в воздухе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают ликвидировать окруженных бойцов ВСУ в Димитрова и зачищать Родинское.