Бойцы РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

Российские военные нанесли удары по позициям противника в районе города Гуляйполе.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям противника в районе города Гуляйполе Запорожской области. В результате были уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами и элементы инфраструктуры, использовавшиеся для работы дронов.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки в пределах городской застройки. После получения координат расчёты реактивных систем залпового огня «Град» заняли огневые позиции и поразили обозначённый сектор, где размещались пункты управления БПЛА и расчёты беспилотников.

Кроме того, артиллерийские подразделения с использованием самоходных установок «Мста-С» уничтожили несколько опорных пунктов противника в жилых кварталах. В Минобороны отметили, что эти действия нарушили систему обороны и управления ВСУ в городе и способствовали достижению превосходства российских сил в воздухе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают ликвидировать окруженных бойцов ВСУ в Димитрова и зачищать Родинское.

