Новогодний авиарейс привёз праздник в Аян на севере Хабаровского края

— Особую радость вызывает тот факт, что цены на эти продукты оказались значительно ниже обычных. Это стало возможным благодаря тому, что местный предприниматель активно использует меры государственной поддержки, направленные на компенсацию транспортных расходов. Такая поддержка напрямую влияет на снижение конечной стоимости товаров для покупателей, делая праздничный стол более доступным, — сообщили в администрации Аяно-Майского района.