Новогодний авиарейс привёз праздник в Аян на севере Хабаровского края

Жители села Аян на севере Хабаровского края получили долгожданный груз. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», самолет «Хабаровских авиалиний» доставил к новогоднему столу северян партию продуктов.
В местный магазин привезли свежие овощи и фрукты, разнообразную выпечку, молочные продукты, колбасы и прочие товары.
— Особую радость вызывает тот факт, что цены на эти продукты оказались значительно ниже обычных. Это стало возможным благодаря тому, что местный предприниматель активно использует меры государственной поддержки, направленные на компенсацию транспортных расходов. Такая поддержка напрямую влияет на снижение конечной стоимости товаров для покупателей, делая праздничный стол более доступным, — сообщили в администрации Аяно-Майского района.
25 декабря в селе ожидают еще один авиарейс с продуктами к новогодним столам аянцев. В этот раз груз привезут сразу три предпринимателя.