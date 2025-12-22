Обыски у правозащитников, смерть на Бали, температурный рекорд: десять свердловских событий недели

В Екатеринбурге 19 декабря прошло очередное заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, на котором допрашивали очередных свидетелей. В этот раз выступали экс-сотрудник дежурной части отдела полиции № 10 в Екатеринбурге Артур Сайдуллин и действующий работник дежурки Станислав Журлов. Оба подтвердили наличие нарушений при работе со сводками в ОП-10, о которых ранее говорили три других полицейских. На информации, получение которой вменяют Денису, не было грифов «для служебного пользования», пересылались документы в Word, редакторировать их мог любой. Сайдуллин и вовсе заявил, что сводка вряд ли может считаться секретной. Данные из нее, в частности, использовались для программы «Дежурный патруль» на ТВ.