Обыски у правозащитников, смерть на Бали, температурный рекорд: десять свердловских событий недели

С обысками к правозащитникам из Екатеринбурга пришел спецназ.
Прошедшая неделя запомнится свердловчанам несколькими громкими историями. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным журналист из Екатеринбурга сделал предложение своей возлюбленной и позвал российского лидера на свадьбу. Другой свердловчанин пожаловался президенту на нехватку лекарств. В Екатеринбурге стартовал суд над зеками, которые сбежали из СИЗО в начале сентября, и был побит температурный рекорд. Об этом и других новостях — в традиционном дайджесте URA.RU.
Героиня новостей Аллаярова попросила суд о милосердии к нему.
Людмила Федотова, которой Денис помог, назвала его достойным жителем нашей страны.
В Екатеринбурге 19 декабря прошло очередное заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова, на котором допрашивали очередных свидетелей. В этот раз выступали экс-сотрудник дежурной части отдела полиции № 10 в Екатеринбурге Артур Сайдуллин и действующий работник дежурки Станислав Журлов. Оба подтвердили наличие нарушений при работе со сводками в ОП-10, о которых ранее говорили три других полицейских. На информации, получение которой вменяют Денису, не было грифов «для служебного пользования», пересылались документы в Word, редакторировать их мог любой. Сайдуллин и вовсе заявил, что сводка вряд ли может считаться секретной. Данные из нее, в частности, использовались для программы «Дежурный патруль» на ТВ.
Помимо этого на заседании была и героиня публикаций Аллаярова — героиня СВО Людмила Федотова. Денис три года назад помог женщине исполнить ее мечту — попасть в зону спецоперации, чтобы она смогла помогать раненым бойцам. Тогда к делу подключился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Федотова выступила на заседании и попросила судью быть милосердной к Денису и учесть его добрые поступки. «Денис достойный, хороший человек, у него доброе сердце. Я верю в праведливость вашего решения, но будьте к нему милосердны!» — заявила фельдшер.
Поиск пропавших свердловчан в горах Пермского края.
Спасательная операция длилась два дня.
Днем 14 декабря стало известно о 13 пропавших туристах у горы Ослянка в Пермском крае. Мужчины из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах и пропали. Спасатели забили тревогу, когда группа не вернулась в лагерь к назначенному времени. Поиски осложнялись вьюгой и низкими температурами. К делу также подключились волонтеры «ЛизаАлерт», которые выехали к месту пропажи.
Уже 15 декабря спасатели обнаружили место, где, предположительно, пропали туристы. Они могли находиться у реки Сухая. Чуть позже в краевом СУ СК заявили, что все пропавшие туристы найдены живыми. Как оказалось, у группы сломались снегоходы, а также кончился бензин. Уже к вечеру 15 декабря всех пропавших вывезли из леса. Никто из них не пострадал. Подробнее о поисках, за которыми следила вся страна — в сюжете URA.RU.
Сбежавшие зеки из СИЗО-1 предстали перед судом.
Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов) сознался в преступлениях, а его подельник признает вину только за побег.
В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга начали судить зеков, которые 1 сентября сбежали из СИЗО-1. Помимо статьи за побег им вменяют кражу. Во время слушания судья рассказала, что мужчины решили сбежать из СИЗО, поскольку были несогласны с ранее вынесенным приговором. С помощью отмычек и одеял зеки покинули изолятор и отправились к СНТ вблизи Чусовского тракта. Там в одном из домов они украли вещи на семь тысяч рублей, после чего разделились. Их удалось задержать спустя несколько дней. Судебное заседание отложили на январь 2026 года.
Изначально мужчин задержали в 2023 году. Они были арестованы по делу о попытке поджога военкомата в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. По версии силовиков, парней завербовали сотрудники ВСУ за 40 тысяч рублей. Подробности дела — в сюжете URA.RU.
Обыски у правозащитников из Екатеринбурга.
Алексей Соколов (на фото) до этого провел полгода в СИЗО.
Утром 16 декабря в Екатеринбурге прошли обыски у адвоката Романа Качанова и юристов Алексея Соколова и Ларисы Захаровой. Следователи в сопровождении спецназа нагрянули к правозащитникам и доставили их на допрос. Им вменяют организацию деятельности нежелательной организации. До этого Алексея Соколова судили из-за неоднократной демонстрации экстремистской символики. По мнению СК, правозащитник в своих соцсетях размещал публикации, в которых отражал недостоверные факты о деятельности регионального ГУФСИН, а также прикреплял ссылки на Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, она запрещена и признана экстремистской).
В Ленинском райсуде Екатеринбурга 17 декабря Роману Качанову и Ларисе Захаровой избрали меру пресечения. Они пробудут в СИЗО до 15 февраля 2026 года. В отношении Соколова возбудили дело о госизмене. Юриста также отправили в изолятор до середины февраля 2026 года. Свою вину никто из правозащитников не признает.
Свердловчане на прямой линии Путина.
В этом году прямая линия продлилась почти четыре с половиной часа.
23-летний екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов прибыл на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в костюме жениха и с необычным плакатом «Хочу жениться». Парень хотел привлечь внимание президента к проблеме поддержке молодых семей. На четвертом часу мероприятия Путин заметил екатеринбуржца и дал слово. Бажанов сделал предложение девушке и позвал на свадьбу президента. Далее юноша рассказал Путину, что они с будущей супругой мечтают о детях, однако в текущих экономических условиях создание семьи для них фактически стало почти невозможным. Президент напомнил о мерах поддержки, которые существуют, и пожурил журналиста за то, что сделал девушке, с которой встречается восемь лет, так поздно.
Дмитрий Отставных из Краснотурьинска пожаловался Владимиру Путину на дефицит льготных лекарств. Сразу после этого в СК возбудили уголовное дело о халатности. Спустя несколько часов замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что мужчина получает все необходимое лечение. Также группа регионального минздрава направилась в Краснотурьинск для собственной проверки.
. Во время пресс-конференции президента на большом экране, который располагается в студии, выводились просьбы граждан. Так, среди множества сообщений появилась просьба одного из свердловчан переделать Ельцин Центр в музей СВО. Примечательно, что в прошлом году Путину поступала аналогичная просьба.
Вице-мэр Гейко предложил екатеринбуржцам работать дворниками.
В Екатеринбурге предложен нестандартный механизм урегулирования долгов за ЖКХ. Вице-мэр города Владимир Гейко призвал граждан работать дворниками, чтобы погасить задолженности. Вместо накопления просрочек и последующих судебных разбирательств жителям предлагается заключать соглашения с управляющими компаниями. Должников могут трудоустраивать на должности дворников, при этом часть зарплаты будет автоматически направляться на погашение имеющейся задолженности.
В Екатеринбурге вырастет плата за коммуналку.
С января 2026 года екатеринбуржцы увидят в квитанциях за коммунальных услуг рост цен. Стоимость услуг вырастет на 1,7%. По заверению Гейко, для жителей установлен предельный индекс для оплаты. В реальности плата увеличится почти в два раза, однако на екатеринбуржцах это никак не отразится.
Свердловчанка погибла на Бали после наводнения.
Девушка на транспорте направлялась к подруге, как вдруг случилось наводнение.
На Бали прошло в результате наводнения погибли несколько человек. Одной из погибших стала уроженка Ревды Ксения Козырина, проводившая там отпуск. В роковой день девушка ехала на мотоцикле к подруге, как вдруг началось наводнение. Ксюшу вместе с мотоциклом поток воды унес под мост, откуда она не смогла выбраться. Ее тело обнаружили водосточной трубе. Сейчас родные собирают деньги, чтобы перевезти тело девушки в Россию. Для транспортировки семье необходимо несколько сотен тысяч рублей. Сам гроб будет доставлен на обычном самолете в Москву, а уже после привезен в Ревду.
Аномальные морозы ударили по Свердловской области.
Самые холодные температуры фиксировались на севере региона.
На минувшей неделе в регионе были температурные качели — от −10 градусов до −40 градусов. Из-за аномальных морозов в МЧС попросили жителей не планировать поездки на машинах и по возможности оставаться дома. Ночь с 20 на 21 декабря стала одной из самых холодных в Екатеринбурге и повторила рекорд 2023 года. Тогда температура опустилась до отметки в −27,2 градуса.
Открытие главного катка в Екатеринбурге.
Открытие катка откладывалось из-за аномальной погоды.
На площади 1905 года в Екатеринбурга начал работу городской каток. В день открытия для гостей организовали развлекательную программу с участием аниматоров, а в медиарубке прошел концерт с живыми артистами. Изначально запуск катка был намечен на 12 декабря, однако из ‑за теплой погоды не удавалось подготовить лед, поэтому открытие перенесли на 21 число. В связи с этим на церемонию не смогли приехать приглашенные именитые фигуристы, которые планировали представить горожанам ледовое шоу.
В текущем сезоне продолжительность одного сеанса сократили с полутора часов до одного часа, одновременно увеличив их количество. Посетители, приходящие со своими коньками, могут бесплатно попасть на первые два сеанса в будние дни — с 10:30 до 11:30 и с 11:30 до 12:30.