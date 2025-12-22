Лазарева* обжаловала в Верховном суде приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) подала апелляционную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации на вынесенный ей приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Рассмотрение назначено на 20 января 2026 года, о чём свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Жалоба поступила в высшую судебную инстанцию 15 декабря.
В декабре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) к 6,5 годам лишения свободы по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (оправдание терроризма) с запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года. Согласно материалам дела, основанием для обвинения послужили её высказывания в августе 2023 года в интервью на YouTube-канале о допустимости террористических атак на территории России.
Позднее, по совокупности с этим приговором, столичный суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии по второму делу — об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, после двух административных привлечений за соответствующие нарушения в течение года.
В настоящее время телеведущая объявлена в международный розыск.
