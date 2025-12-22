Лазарева* обжаловала в Верховном суде приговор по делу об оправдании терроризма

В декабре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов) к 6,5 годам лишения свободы по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (оправдание терроризма) с запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года. Согласно материалам дела, основанием для обвинения послужили её высказывания в августе 2023 года в интервью на YouTube-канале о допустимости террористических атак на территории России.