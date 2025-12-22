Двигатель японской ракеты H3 остановился раньше запланированного

Спутник является частью японской системы глобального позиционирования QZSS, аналогичной GPS, и его запуск имеет стратегическое значение для Японии. Он должен обеспечить точность навигации с погрешностью в несколько сантиметров, что значительно превышает точность американской GPS-системы. Этот спутник должен был стать одним из элементов стабильной работы японской системы, которая планирует довести количество спутников на орбите до семи к 2026 году.