Двигатель японской ракеты H3 остановился раньше запланированного

Специалисты JAXA объявили о возникшей проблеме в ходе трансляции запуска, подчеркнув, что в настоящее время агентство занимается выяснением причин остановки двигателя второй ступени. Несмотря на успешный старт ракеты и отделение первой ступени, ошибка на второй ступени ставит под вопрос выполнение основной задачи — вывода спутника «Митибики» на орбиту.
Спутник является частью японской системы глобального позиционирования QZSS, аналогичной GPS, и его запуск имеет стратегическое значение для Японии. Он должен обеспечить точность навигации с погрешностью в несколько сантиметров, что значительно превышает точность американской GPS-системы. Этот спутник должен был стать одним из элементов стабильной работы японской системы, которая планирует довести количество спутников на орбите до семи к 2026 году.
Ранее запуск ракеты H3 со спутником «Митибики» откладывался несколько раз из-за технических проблем. Сначала запуск был перенесён из-за неисправностей в бортовом оборудовании ракеты, а затем из-за неполадок с наземной техникой. Миссия по запуску последнего спутника серии «Митибики» должна состояться в феврале 2026 года, когда система Quasi-Zenith Satellite System будет готова для полноценной эксплуатации.
