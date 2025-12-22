Топ-10 фактов о пермском Кудымкаре, который посетил Путин

Коми-Пермяцкому округу исполнилось 100 лет.
В 2025 году Коми-Пермяцкий округ края отмечает свое 100-летие, а Пермский край — 20 лет со дня его создания. На протяжении года округ принимал гостей, проходили фестивали, концерты, ярмарки и народные праздники. Большинство юбилейных мероприятий проходили в его столице — Кудымкаре, который возник несколько веков назад из небольшой деревни. URA.RU решило вспомнить, чем еще известен этот город и что еще необходимо знать о нем пермякам и туристам. Краткий экскурс в историю — в материале агентства.
Возникновение поселения.
Назвать точный возраст Кудымкара сложно. Впервые он упоминается в летописях конца XVI века, в 1579 году. Деревне с таким названием на тот момент уже было семь дворов, то есть он точно был основан раньше. А история коми-пермяцкого народа гораздо древнее. Еще в VII веке он строил свои жилища на берегах рек Кува и Иньва, занимался земледелием и торговал. В 1472 году территория расселения коми-пермяков, Пермь Великая, вошла в состав Русского (Московского) государства.
Легенда о Кудым-Оше.
Кудым-Оша можно встретить в Кудымкаре практически везде.
Богатырь Кудым-Ош — главный герой коми-пермяков, и в Кудымкаре ему посвящено много достопримечательностей. В городе разбита небольшая аллея, которую можно считать настоящим музеем под открытым небом, рассказывающим о жизни Кудым-Оша. Согласно легенде, он долго скитался по дремучим лесам в поисках подходящего дома, пока не нашел выступ на крутом берегу реки Иньвы. Там богатырь и поселился вместе со своим племенем, а место получило название Кудым-кар, то есть «поселение Кудыма». Официальная же версия более проста: Кудымкар с коми-пермяцкого переводится как «город возле реки Кува».
Современный Кудымкар.
Кудымкар — единственный в Коми-Пермяцком округе город. Территория, населенная коми-пермяками, в особый национальный округ была выделена в 1925 году первой в стране. Более 60% населения в нем составляли коми-пермяки. Через несколько десятков лет он снова стал первым, кто потерял свою «автономность» — в 2005 году Коми-Пермяцкий автономный округ перестал быть автономным и вошел в состав Пермского края. Городом Кудымкар стал в 1938 году. Ближайшая станция железной дороги (Менделеево) все еще находится в 100 километрах, поэтому единственный вариант добраться до него — на автомобиле. Из Перми до Кудымкара расстояние по трассе составляет 200 километров.
Визит Владимира Путина.
Владимир Путин на экскурсии в окружном музее, Кудымкар, 2003 год.
Президента РФ Кудымкар ждал в волнении, ведь ни один глава государства еще ни разу не посещал город. Владимир Путин прибыл в Кудымкар в октябре 2003 года, за месяц до референдума по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Вначале он посетил краеведческий музей. Экскурсоводу дали пять минут, чтобы рассказать об истории и культуре коми-пермяков, после чего президент провел совещание с министрами.
Процесс объединения был инициирован в начале 2001 года губернатором Пермской области Юрием Трутневым. В феврале 2003 года региональные руководители области и округа обратились по данному поводу к Президенту РФ. В итоге идею объединения поддержали 89,8% участников референдума в Коми-Пермяцком округе и 83,8% участников референдума в Пермской области.
Кудымкарское городище.
Экспонаты, найденные на городище, представлены в окружном музее (архивное фото).
Историки обнаружили здесь археологические памятники, которые называют «городищами». Находки ученых говорят о том, что до ХI века здесь продолжали селиться люди, приходящие с разных территорий. Их культуры перемешивались. Самым значительным для истории Урала было заселение этих территорий финно-угорскими народами. На этой территории сохранились части бревенчатых жилищ, ямы для хранения продуктов, очаги, а с другой стороны городища найдены захоронения. Долго до него идти не придется, так как оно находится в самом центре.
Герб города.
На гербе города медведя сменил охотник.
На гербе Кудымкара, как и всего округа, ранее был изображен идущий медведь, являющийся олицетворением спокойствия и миролюбивого добрососедства и движения вперед. Медведь — один из распространенных героев персонажей коми-пермяцкого эпоса. Но после назад герб поменяли на … охотника, в том числе и на медведей. Бородатый коми-пермяк указывает на историческое прошлое территории, заселенной народом коми-пермяков, одним из основных занятий которых была охота. Со старого герба перекочевала «перна» (звезда) — элемент орнаментального мотива, наиболее характерного для прикладного искусства коми-пермяков. Национальный символ служит эмблемой древности происхождения, вечности, высоких стремлений и счастья. Она изображалась на многих оберегах и до сих пор является частью национального орнамента.
Первый в СССР передвижной музей.
Музей в тогда еще селе Кудымкар был открыт в 1921 году по инициативе Петра Субботина-Пермяка, художника-авангардиста и общественного деятеля, уроженца Кудымкара, имя которого сегодня носит музей. В настоящее время это центр финно-угорской культуры в Пермском крае по сохранению и трансляции наследия коми-пермяков. В 1959 году, в период реконструкции здания, был создан «музей на колесах» — первый в СССР передвижной музей. За это коллектив был награжден дипломом ВДНХ СССР, а директор музея Флор Будкевич — медалью и радиоприемником.
Коми-пермяцкий драматический театр.
В театре проходят постановки на коми-пермяцком языке.
Еще в 1931 году округ обзавелся своим драматическим театром, который ныне занимает огромное для 28-тысячного города здание. На коми-пермяцком языке в нем играют часть спектаклей: как местный фольклор, так и мировую классику. Именно его актеры снимались на второстепенных ролях в знаменитом сериале «Территория», что придало ему настоящий колорит.
О новом здании коми-пермяки мечтали давно. Начали строить его в 2002 году, еще до объединения Коми округа и Пермской области. Одно из условий, которые выдвинул и, по сути, выторговал округ при объединении, — достроить театр. За право строить здание соревновались лучшие строительные организации, а в конкурсе на дизайн здания участвовали европейские компании (в итоге победила фирма из Пензы). Строили театр, со скандалами, более 10 лет.
Коми-пермяцкая кухня. Пистики.
Весной люди семьями выходят на сбор пистиков.
Коми-пермяцкая кухня весьма разнообразна. Это шаньги, посикунчики, сур и еще множество блюд. Отдельно хотелось бы остановиться на самом, пожалуй, самобытном: это пистик — молодой полевой хвощ. При возвращении в из ссылки через пермскую землю еще Александр Радищев писал, что «малые ребята собирают в полях пистики, из которых народ печет пироги ввиду бедности». Но коми-пермяки себе в лакомом удовольствии не отказывают до сих пор. Собирают пистик по весне. Его можно засолить и круглый год готовить из него пирожки, каши и другие блюда. Хотя не каждому гостю они придутся по вкусу.
Легенда разведки СССР Кузнецов жил в Кудымкаре.
Знаменитый разведчик в Кудымкаре поменял имя и женился.
Николай — имя, под которым его знает весь мир, Кузнецов приобрел на коми-пермяцкой земле. По паспорту, до 1931 года он был Никанором. В 1930 году он прибыл в Кудымкар после приговора суда по обвинению в «белогвардейско-кулацком происхождении». В Кудымкаре Кузнецов женился — в первый и последний раз, а молодые прожили вместе всего несколько месяцев. Но именно тогда, при заполнении документов, он стал Николаем.
Будущий разведчик родился в 1911 году в Свердловской области, а во время учебы в техникуме стал самостоятельно изучать немецкий язык. Позднее немецкая разведка указывала, что Кузнецов владеет шестью диалектами немецкого. Кстати, в Кудымкаре он выучил и коми-пермяцкий язык так, что местные принимали его за коми-пермяка. Из Кудымкара он уехал в 1934 году.
Свободное владение языками великолепные шпионские навыки позволили ему провернуть множество невероятных операций. Помимо ликвидации высших немецких офицеров, Кузнецов добыл в тылу врага информацию о наступлении немцев под Курском. Важнейшей информацией, переданной Кузнецовым, стала шифровка о готовящемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время переговоров в Тегеране в 1943 году.