Топ-10 фактов о пермском Кудымкаре, который посетил Путин

Коми-пермяцкая кухня весьма разнообразна. Это шаньги, посикунчики, сур и еще множество блюд. Отдельно хотелось бы остановиться на самом, пожалуй, самобытном: это пистик — молодой полевой хвощ. При возвращении в из ссылки через пермскую землю еще Александр Радищев писал, что «малые ребята собирают в полях пистики, из которых народ печет пироги ввиду бедности». Но коми-пермяки себе в лакомом удовольствии не отказывают до сих пор. Собирают пистик по весне. Его можно засолить и круглый год готовить из него пирожки, каши и другие блюда. Хотя не каждому гостю они придутся по вкусу.