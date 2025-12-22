В Новороссийске распродают часы, оружие, землю экс-депутата Середина

Многомиллионное имущество бывшего депутата Новороссийска выставили на торги.
Часы швейцарского бренда Audemars Piguet бывшего депутата городской думы Новороссийска Георгия Середина, признанного банкротом, выставлены на торги за три млн рублей. Об этом говорится в судебных документах.
«Часы швейцарского бренда Audemars Piguet обанкротившегося бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги за три миллиона рублей», — сообщило РИА «Новости», со ссылкой на документы. В перечень активов, выявленных у должника, также вошли два земельных участка в Новороссийске площадью 6,2 тысячи и 106,5 тысячи квадратных метров, автомобиль КАМАЗ, четыре охотничьих ружья, а также оригинальные часы Audemars Piguet Royal Oak.
Середина признали банкротом в августе 2025 года. Срок процедуры реализации имущества установлен до 20 февраля 2026 года.
Сейчас на торгах, помимо швейцарских часов, выставлен земельный участок площадью 6,2 тысячи квадратных метров. Его начальная стоимость, как уточняется в документах, составляет 92,5 млн рублей. Четыре охотничьих ружья Середина оценены в совокупности более чем в 500 тысяч рублей и также включены в лот.