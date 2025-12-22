В Новороссийске распродают часы, оружие, землю экс-депутата Середина

«Часы швейцарского бренда Audemars Piguet обанкротившегося бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги за три миллиона рублей», — сообщило РИА «Новости», со ссылкой на документы. В перечень активов, выявленных у должника, также вошли два земельных участка в Новороссийске площадью 6,2 тысячи и 106,5 тысячи квадратных метров, автомобиль КАМАЗ, четыре охотничьих ружья, а также оригинальные часы Audemars Piguet Royal Oak.