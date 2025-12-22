Ричмонд
Утром в аэропорту Иркутска задержали восемь рейсов из-за сильного ветра

Погодные условия отразились на посадке рейсов и в аэропорту Братска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 22 декабря в аэропорту Иркутска задержали восемь рейсов из-за сильного ветра. Как стало известно КП-Иркутск с официального сайта воздушной гавани, вовремя пассажиры не вылетели в Киренск, Нючакан и Москву.

Также задержали прилеты в столицу Приангарья из аэропортов Оша, Братска, Усть-Кута и Киренска.

Прибытие рейсов из Иркутска и Новосибирска перенесли на позднее время и в аэропорту Братска. Погодные условия были не безопасны для посадки воздушных судов. По последним данным пресс-службы аэропорта, самолет из Новосибирска прибыл в 9:55, а из Иркутска в 10:01 по местному времени.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Академической в областном центре произошла коммунальная авария на сетях.