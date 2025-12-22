Ричмонд
На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила откроют досмотровый павильон

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила изменится схема прохода для пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 22 декабря 2025 года на железнодорожном вокзале откроют досмотровый павильон, оснащенный ручными и стационарными металлодетекторами, а также интроскопами. Помимо этого, периметр вокзала оборудовали новым ограждением.

В связи с нововведениями администрация города предупреждает тагильчан об изменении схемы прохода к поездам.

— Возможность транзитного прохода по пешеходному мосту из одной части города в другую (с привокзальной площади на улицу Индустриальную) по пешеходной дорожке вне периметра зоны транспортной безопасности сохраняется, — уточнили в пресс-службе администрации города.

Проход на территорию вокзала и на платформы будет проходить исключительно через досмотровый павильон. Выйти в город можно будет без прохождения досмотра.