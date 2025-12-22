Более 25 000 омских работодателей должны сдать уведомление по НДФЛ до 25 декабря

В УФНС России по Омской области напомнили местным работодателям о приближающихся сроках сдачи налоговой отчетности. До 25 декабря более 25 тысяч организаций и ИП обязаны представить уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов за период с 1 по 22 декабря 2025 года.