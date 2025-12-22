Более 25 000 омских работодателей должны сдать уведомление по НДФЛ до 25 декабря

В УФНС России по Омской области напомнили местным работодателям о приближающихся сроках сдачи налоговой отчетности. До 25 декабря более 25 тысяч организаций и ИП обязаны представить уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов за период с 1 по 22 декабря 2025 года.
Удержанный с сотрудников компаний налог на доходы физических лиц необходимо уплатить до 29 декабря включительно. Если выплаты работникам производились также в период 23−31 декабря, налоговым агентам потребуется заполнить и сдать еще одно уведомление. Срок его представления — не позднее 30 декабря (последний рабочий день года), срок уплаты налога также 30 декабря.
В уведомлении за период с 1 по 22 декабря нужно указать код налогового периода 34/03. В отчете за дни с 23 по 31 декабря — код 34/13.
«В уведомление, представляемое по сроку 25 декабря, работодатели обязаны включить также суммы страховых взносов, исчисленные за ноябрь 2025 года, указав код отчетного периода 34/02», — отметили в УФНС.
