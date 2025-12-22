Москалькова рассказала о сдавшемся в плен к брату-россиянину военного ВСУ

По ее словам, к ней обратилась гражданка РФ, мама двух сыновей, один из которых воюет в рядах российской армии, а другой оказался в ВСУ. Ранее их семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала спецоперации, но один из сыновей остался ухаживать за больной бабушкой.