Москалькова рассказала о сдавшемся в плен к брату-россиянину военного ВСУ

Боец ВСУ, который сдался в плен после разговора с братом — российским военным, обменялся письмами с мамой и хочет остаться в РФ. Об этой истории рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, к ней обратилась гражданка РФ, мама двух сыновей, один из которых воюет в рядах российской армии, а другой оказался в ВСУ. Ранее их семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала спецоперации, но один из сыновей остался ухаживать за больной бабушкой.

— ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») его запихнули на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался: два брата встретились «на поле боя», и один другому дал нравственный урок, — цитирует омбудсмена ТАСС.

Она передала пленному весточку от матери, а ей — ответное письмо от сына.

— Он останется в России, потому что понял, где правда и справедливость, и почему все это произошло, — подчеркнула Москалькова.

Украинские солдаты стали активно сдаваться в плен — в этом им помогают фальшивые доллары с QR-кодом, который ведет на Telegram-бот для связи. Об этом 15 декабря сообщили в российских силовых структурах.

