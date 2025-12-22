Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как легально срубить елку к Новому году

Чтобы срубить живую елку к Новому году и не получить штраф, следует заключить договор с лесничеством. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Самовольная вырубка елки может вылиться в крупный штраф.

Чтобы срубить живую елку к Новому году и не получить штраф, следует заключить договор с лесничеством. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Любителям живых елок необходимо заключить договор с лесничеством. В лесу они смогут выбрать понравившееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — сказал Колунов РИА Новости. Найти координаты лесничеств можно на сайте Рослесхоза. Если в лес ехать не хочется, то живые елки из питомников можно приобрести на традиционных елочных базарах — они открываются незадолго до праздника.

Депутат напомнил, что самовольная вырубка елки может вылиться в штраф до 300 тысяч рублей. Если при этом использовалось автомоторное средство, то величина штрафа составит 500 тысяч рублей.