Как легально срубить елку к Новому году

«Любителям живых елок необходимо заключить договор с лесничеством. В лесу они смогут выбрать понравившееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — сказал Колунов РИА Новости. Найти координаты лесничеств можно на сайте Рослесхоза. Если в лес ехать не хочется, то живые елки из питомников можно приобрести на традиционных елочных базарах — они открываются незадолго до праздника.