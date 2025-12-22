Как легально срубить елку к Новому году

Самовольная вырубка елки может вылиться в крупный штраф.
Чтобы срубить живую елку к Новому году и не получить штраф, следует заключить договор с лесничеством. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Любителям живых елок необходимо заключить договор с лесничеством. В лесу они смогут выбрать понравившееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — сказал Колунов РИА Новости. Найти координаты лесничеств можно на сайте Рослесхоза. Если в лес ехать не хочется, то живые елки из питомников можно приобрести на традиционных елочных базарах — они открываются незадолго до праздника.
Депутат напомнил, что самовольная вырубка елки может вылиться в штраф до 300 тысяч рублей. Если при этом использовалось автомоторное средство, то величина штрафа составит 500 тысяч рублей.