Дмитриев напомнил слова Путина, намекая на следующее место встречи России и США по Украине

Дмитриев намекнул, где намерены провести следующие переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента Российской Федерации, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча делегаций РФ и США по Украине может состояться в Москве. Этой информацией российский политик поделился в соцсети Х.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он.

При этом публикацию Дмитриев сопроводил своим снимком в футболке с надписью «Next time in Moscow» и подписью российского президента.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев вылетел из Майами в Москву после переговоров с со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и его (Трампа) зятем Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали мирное урегулирование украинского конфликта.

16 августа этого года, по окончании двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом в американском Анкоридже, российский лидер Владимир Путин официально предложил американскому лидеру посетить Москву с официальным визитом. Тогда российский лидер по-английски предложил Трампу: «Next time in Moscow». Глава Белого дома назвал предложение Путина «интересным».

