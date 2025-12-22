Ричмонд
В Иркутске скульптуру Бабра укутали 18-метровым шарфом

Шарф, который состоит из 25 частей, вязали 15 человек.

В Иркутске скульптуру Бабра укутали 18-метровым шарфом. Как сообщает Байкал24, такой теплый аксессуар связали 15 волонтеров. Шарф состоит из 25 частей.

Участники этого флеш-моба сделали свое индивидуальное полотно. Каждый выбрал определенную вязку, цвет и длину. На соединение всего изделия ушел час.

Замерив длину шарфа, представители Иркутской книги рекордов зафиксировали результат. Готовый теплый палантин повязали на шею памятника. Прохожие жители и туристы города выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с одетым бабром.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в небе над Иркутской областью, в ночь на 21 декабря астрономы зафиксировали межзвездную комету. На снимках объект выглядел, как слабое туманное пятно.