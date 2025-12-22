В Иркутске скульптуру Бабра укутали 18-метровым шарфом. Как сообщает Байкал24, такой теплый аксессуар связали 15 волонтеров. Шарф состоит из 25 частей.
Участники этого флеш-моба сделали свое индивидуальное полотно. Каждый выбрал определенную вязку, цвет и длину. На соединение всего изделия ушел час.
Замерив длину шарфа, представители Иркутской книги рекордов зафиксировали результат. Готовый теплый палантин повязали на шею памятника. Прохожие жители и туристы города выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с одетым бабром.
