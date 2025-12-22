Лазарева* намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — говорится в материалах.
Напомним, в октябре Прокуратура РФ подала ходатайство о заочном приговоре для Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Представитель гособвинения заявила о необходимости признать Лазареву* виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года.
*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.