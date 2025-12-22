Лазарева* намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма

Напомним, в октябре Прокуратура РФ подала ходатайство о заочном приговоре для Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Представитель гособвинения заявила о необходимости признать Лазареву* виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года.