Лазарева* намерена обжаловать приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* 15 декабря подала апелляцию в Верховный суд России по делу об оправдании терроризма. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы, слушание будет проведено в январе.

Источник: Life.ru

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — говорится в материалах.

Напомним, в октябре Прокуратура РФ подала ходатайство о заочном приговоре для Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Представитель гособвинения заявила о необходимости признать Лазареву* виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года.

*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.