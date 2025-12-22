В Самарской области на 10 тысяч человек приходится по 0,43 хирурга

По словам депутата, все больше врачей уходят в другую сферу или частную клинику из-за средней зарплаты. Размер медианной зарплаты по области для врачей составляет 100 063 рубля, для среднего медперсонала — 51 234 рубля, для младшего медперсонала — 45 739 рублей. При этом, часть средств выплачивается за счет переработок.