В Самарской области на 10 тысяч человек приходится по 0,43 хирурга

В Самарской области депутат Михаил Абдалкин в своих социальных сетях рассказал об обеспеченности врачами на каждые 10 тысяч человек. С годами ситуация становится хуже.
Депутат отправил соответствующий запрос в министерство здравоохранения по региону. В ответе было выявлено, что на каждые 10 тысяч человек в губернии приходится: 0,63 невролога, 0,41 оториноларинголога, 0,71 офтальмолога, 9,94 участковых педиатра, 3,4 участковых терапевта, 0,43 хирурга, 0,32 эндокринолога и 2,53 врача общей практики.
По словам депутата, все больше врачей уходят в другую сферу или частную клинику из-за средней зарплаты. Размер медианной зарплаты по области для врачей составляет 100 063 рубля, для среднего медперсонала — 51 234 рубля, для младшего медперсонала — 45 739 рублей. При этом, часть средств выплачивается за счет переработок.