В России впервые доказали существование на Соловках тихоокеанских ос

«Недавняя находка экземпляров ос вида Dolichovespula pacifica была сделана на Большом Соловецком острове и подтверждена генетически, — сказал Потапов. — Фактически никто не изучал ее ареал на Севере Евразии, поэтому и распространение этого вида здесь практически неизвестно. Этот вид более-менее известен в Скандинавии и на Дальнем Востоке, в Японии. При этом тихоокеанская оса очень схожа с норвежской осой, поэтому ее просто упускали из виду. По сути это криптические виды — виды-двойники, которые внешне очень сходы, но сильно различаются генетически, являясь отдельными таксонами».