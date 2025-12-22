Ричмонд
Валя Карнавал рассекретила отношения с армянским миллионером

Им оказался 29-летний Аргишти Эвоян. До этого блогер лишь делилась фотографиями роскошных букетов от мужчины, который писал на открытках «я тебя люблю» на армянском языке.

В июне Карнавал заметили в компании совладельца компании по производству мороженого «Чистая линия», однако тогда никаких комментариев о романе не последовало. Позже в интернете начали обсуждать, что блогер уже посетила Армению и познакомилась с родственниками своего избранника. Многие предположили, что предприниматель мог сделать ей предложение, но слухи пока не получили подтверждения.

Минувшей ночью Карнавал наконец опубликовала видео с возлюбленным, осознавая, какую реакцию это вызовет у ее подписчиков.

— Чтоб такого сделать, чтобы в конце года офигели все, — подписала она видеоролик.

Не все влиятельные люди в России положительно относятся к Вале Карнавал. Например, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала блогера в роли Аксиньи из романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова на съемках шоу «Ледниковый период» на Первом канале.