Минсвязи разрешило отменять подписку на печатные СМИ в Беларуси

Министерство связи и информатизации Беларуси с 21 декабря изменило порядок приема подписки на печатные средства массовой информации и их доставки, сообщает БелТА.
Так, например, введены новые определения — «иностранный издатель», «иностранная редакция», «подписная цена». Конкретизирован перечень документов, предоставляемых распространителем, белорусской или иностранной редакциями, иностранным издателем для включения печатных СМИ в подписной каталог.
Изменения коснулись и предоставления подписчикам права аннулировать ранее оформленную подписку на СМИ до наступления очередного минимального подписного периода. Уточнены и сроки доставки газет и журналов до почтовых ящиков в целях минимизации рисков операторов почтовой связи.
