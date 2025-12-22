Жителя Камчатки будут судить за фиктивную прописку более 20 иностранцев

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Фигурант находится под подпиской о невыезде и о надлежащем поведении. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.