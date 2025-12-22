Жителя Камчатки будут судить за фиктивную прописку более 20 иностранцев

Житель Камчатки стал фигурантом уголовного дела из-за регистрации у себя дома более 20 мигрантов, сообщили в региональном УМВД РФ.
Установлено, что неоднократно судимый 35-летний житель Петропавловска-Камчатского прописал в своей малогабаритной квартире 23 граждан Узбекистана. Он не собирался и не имел возможности расселить этих людей, но ежемесячно получал от них деньги за прописку.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Фигурант находится под подпиской о невыезде и о надлежащем поведении. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее в Казани был оштрафован местный житель по имени Исус Христос за фиктивную прописку 50 иностранцев в квартире.