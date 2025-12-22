Омский гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде новогодних мандаринов

Специалист отметила, что фрукты являются источником витаминов и клетчатки, но при чрезмерном употреблении способны навредить. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта большое количество мандаринов может вызвать вздутие или изжогу. При склонности к аллергии возможна реакция в виде крапивницы или даже отека Квинке. Также фрукты не рекомендуются при сахарном диабете, так как могут повысить уровень глюкозы в крови.