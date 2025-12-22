Омский гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде новогодних мандаринов

Символ новогоднего стола — мандарин — может принести как пользу, так и вред, если не знать меры. Об этом в преддверии праздника рассказала заместитель главврача по медицинской части, врач-гастроэнтеролог МСЧ № 4 Татьяна Смирнова.
Специалист отметила, что фрукты являются источником витаминов и клетчатки, но при чрезмерном употреблении способны навредить. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта большое количество мандаринов может вызвать вздутие или изжогу. При склонности к аллергии возможна реакция в виде крапивницы или даже отека Квинке. Также фрукты не рекомендуются при сахарном диабете, так как могут повысить уровень глюкозы в крови.
«Оптимальная норма употребления мандаринов в пищу — 4−5 в день! Лучше распределить их в течении всего дня! Все должно быть в меру», — посоветовала Татьяна Смирнова.
Врач добавила, что с основными блюдами смешивать мандарины не стоит, лучше оставить их на десерт. Употребление перед едой может стимулировать аппетит и выработку соляной кислоты, что нежелательно при проблемах с желудком. В целом, важно помнить о разумных ограничениях, особенно при уже имеющихся нарушениях системы пищеварения.
