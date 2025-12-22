Лазарева* оспорила в суде приговор за оправдание терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* подала жалобу в Верховный суд РФ на приговор по делу об оправдании терроризма. Как следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, рассмотрение жалобы назначено на 20 января 2026 года.
«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — сказано в судебных данных.
Жалоба телеведущей поступила в Верховный суд 15 декабря 2025 года.
Ранее Второй западный окружной военный суд в декабре прошлого года заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года лишения свободы по статье об «Оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, ей запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Согласно материалам дела, оглашенным в ходе заседания, поводом для уголовного преследования стали высказывания телеведущей, сделанные в августе 2023 года в интервью одному из YouTube-каналов, где она сказала о допустимости осуществления террористических атак на территории РФ.
*Признана в РФ иностранным агентом.