Лазарева* оспорила в суде приговор за оправдание терроризма

Ранее Второй западный окружной военный суд в декабре прошлого года заочно приговорил Лазареву* к 6,5 года лишения свободы по статье об «Оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Кроме того, ей запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.