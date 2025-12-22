Россиянам рассказали, как хранить новогодние блюда, чтобы они не испортились

— Нарезки из мяса, сыра, фруктов и овощей быстро заветриваются, поэтому лучше готовить их небольшими объемами, которые можно быстро обновить. Рекомендуется хранить такие нарезки в пленке или в контейнере и съесть в течение суток. Икра после вскрытия жестяной банки хранится до суток, а купленная на развес — не более недели. Запеченное мясо и курица безопасны около трех суток, если вы убрали их в холодильник сразу после того, как гости взяли себе порции, — отметила технолог в беседе с Life.ru.