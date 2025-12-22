Заработок в 200 тысяч рублей: уфимцам предложили выгодные вакансии

Администрация города Уфы составила список наиболее выгодных вакансий с высоким уровнем заработной платы, доступных на местном рынке труда. В перечень вошли позиции в строительстве, промышленности, медицине и других отраслях.
Самую высокую зарплату предлагает компания ООО «Энергосеть», которая ищет начальника строительно-монтажного участка. Уровень дохода на этой позиции составляет от 180 до 200 тысяч рублей.
Среди других привлекательных предложений:
— наладчик станков и манипуляторов с программным управлением в АО «УАП “Гидравлика” — до 120 тысяч рублей;
— мастер строительно-монтажных работ в направлении слаботочных систем в ООО «Сиб Мир» — от 120 до 140 тысяч рублей;
— машинист буровой установки в ООО ЭПЦ «ТрубопроводСервис» — до 100 тысяч рублей;
— слесарь-ремонтник в филиале ООО «Русджам стеклотара холдинг» — до 97 тысяч рублей.
Также в перечень вошла вакансия в сфере здравоохранения. Республиканская детская клиническая больница предлагает до 100 тысяч рублей заведующему пульмонологическим отделением.
