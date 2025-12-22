Эксперт Семеренко рассказала, когда можно рассчитывать на повышение зарплаты

Вопрос повышения заработной платы считается одним из самых неоднозначных и трудных в профессиональной жизни. Эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, когда можно ждать повышения дохода и как «подтолкнуть» к этому работодателя.
По ее словам, увеличение зарплаты является инвестицией компании в возросшую ценность сотрудника. Поэтому работнику необходимо демонстрировать результаты, которые выходят за рамки его текущей должности. Это означает, что он должен не просто качественно выполнять свои задачи, но и приносить измеримую пользу, которая будет заметна руководству. Например, это может проявляться в оптимизации процессов и экономии бюджета или в том, что сотрудник взял на себя ответственность за сложный проект. Эти достижения следует фиксировать, так как они могут стать основным аргументом во время переговоров.
Семеренко подчеркнула, что идеальный момент для обсуждения этого вопроса не зависит от календаря, но связан с достижениями работника и рабочими циклами компании.
— Лучше всего поднимать вопрос после завершения успешного проекта, в период подведения квартальных или годовых итогов, во время плановой оценки эффективности, — отметила эксперт.
Также она указала на важность учета общего контекста. По ее словам, просьба о значительном увеличении зарплаты в период финансовых трудностей или заморозки бюджетов практически всегда оказывается бесперспективной.
Эксперт посоветовала изучить ситуацию и выбрать подходящее время, когда компания сможет позволить себе повышение. Важно при этом учитывать рыночную стоимость, основанную на знаниях и навыках сотрудника. Кроме того, Семеренко отметила, что если работник долгое время развивает свою экспертизу в одной компании, его зарплата может постепенно отставать от среднерыночной для специалистов его уровня.
— В этом случае можно аккуратно поднять этот вопрос, предложив обсудить корректировку. Главное — вести диалог, а не ставить ультиматум, — приводит слова Семеренко RT.
В случае отказа эксперт рекомендовала не обижаться, а уточнить, каких именно результатов или компетенций не хватает для положительного решения в будущем.
Еще один щепетильный вопрос — накопление. Многие россияне часто задумываются о своем финансовом благополучии и способах экономии, но боятся откладывать деньги, чувствуя нестабильность. Финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, как сформировать подушку безопасности и не рисковать.