Эксперт Семеренко рассказала, когда можно рассчитывать на повышение зарплаты

По ее словам, увеличение зарплаты является инвестицией компании в возросшую ценность сотрудника. Поэтому работнику необходимо демонстрировать результаты, которые выходят за рамки его текущей должности. Это означает, что он должен не просто качественно выполнять свои задачи, но и приносить измеримую пользу, которая будет заметна руководству. Например, это может проявляться в оптимизации процессов и экономии бюджета или в том, что сотрудник взял на себя ответственность за сложный проект. Эти достижения следует фиксировать, так как они могут стать основным аргументом во время переговоров.