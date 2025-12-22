Ричмонд
«Окровавленные» деревья обнаружили в лесах Челябинской области

В лесу национального парка «Таганай» обнаружили несколько «окровавленных» деревьев. Они покрыты красными пятнами, которые на самом деле являются грибами и питаются мёртвой древесиной. Рассказываем подробнее об этом представителе царства живой природы.

Источник: Без источника

В народе этот гриб известен как пурпурная вешенка, а его научное название — гименохета пурпурная или окровавленная. В основном алый сапрофит селится на сухостое или валежнике, иногда его можно встретить на живых деревьях, которые уже заражены или ослаблены другими болезнями.

— Округлые винно-красные плодовые тела плотно прикрепляются к древесине, часто сливаясь в единое целое, а во время спороношения приобретают синеватый оттенок, — поделились сотрудники «Таганая».

Осенью среди опавшей листвы в национальном парке «Таганай» нашли новый для памятника природы вид грибов — гигрофор девичий или, как называют его в Англии, «снежная восковая шляпка».