«Ваши назидания навсегда в моем сердце»: Димаш Кудайберген посвятил пост Асанали Ашимову

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выразил соболезнование семье Асанали Ашимова и отметил, что это был легендарный актер, с которым ушла целая эпоха казахского искусства, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Димаш посвятил трогательный пост памяти Асанали Ашимова. Он отметил, что легендарный актер был не только великой фигурой, но и непоколебимым железным остовом духовности нации. «Ваши благословения и наставления стали для меня самым дорогим духовным наследием на пути к искусству», — отметил он.

Димаш добавил, что мудрые советы аксакала всегда вели его к чистоте мыслей, справедливости и напоминали о высокой ответственности перед искусством и народом. Он выразил уверенность, что отношение Асанали Ашимова к искусству, нации и его человечность послужат наглядным примером для последующих поколений.

В заключение, певец отметил, что всегда старается быть достойным назиданий Асанали Ашимова, сохраняя их в своем сердце.