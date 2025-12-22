«Ваши назидания навсегда в моем сердце»: Димаш Кудайберген посвятил пост Асанали Ашимову

Димаш посвятил трогательный пост памяти Асанали Ашимова. Он отметил, что легендарный актер был не только великой фигурой, но и непоколебимым железным остовом духовности нации. «Ваши благословения и наставления стали для меня самым дорогим духовным наследием на пути к искусству», — отметил он.
Димаш добавил, что мудрые советы аксакала всегда вели его к чистоте мыслей, справедливости и напоминали о высокой ответственности перед искусством и народом. Он выразил уверенность, что отношение Асанали Ашимова к искусству, нации и его человечность послужат наглядным примером для последующих поколений.
В заключение, певец отметил, что всегда старается быть достойным назиданий Асанали Ашимова, сохраняя их в своем сердце.