В Ташкенте новая модная локация для встречи Нового года — гастрономическая улица Тараса Шевченко

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). Ташкент продолжает активно готовиться к встрече Нового 2026 года. В этом сезоне у жителей и гостей столицы появилось новое альтернативное место для праздничного досуга. Если раньше главным магнитом считалась ёлка возле библиотеки Алишера Навои, то теперь одной из самых популярных точек, особенно среди молодежи, стала гастрономическая улица Тараса Шевченко.

Источник: Vaib.Uz

Здесь полным ходом идут приготовления к встрече десятков тысяч людей — установлена большая ёлка, смонтирована сцена для выступлений артистов, развешены праздничные гирлянды и яркие иллюминации. Вдоль улицы открылись тематические новогодние ярмарки, где можно найти сладости, сувениры, подарки и все необходимые праздничные атрибуты.

Праздничные мероприятия на гастрономической улице официально стартовали 21 декабря и будут радовать ташкентцев и гостей города до 10 января. Здесь уже проходят концерты с участием известных артистов, работают Дед Мороз и Снегурочка, устраиваются интерактивные шоу и мастер-классы.

Городские власти обещают, что праздничная атмосфера, безопасность и организация будут на высшем уровне. Посетителей ждут незабываемые впечатления, весёлое настроение и возможность встретить Новый год в самом центре столичной суеты, но в атмосфере уюта и веселья.