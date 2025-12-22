В Ташкенте новая модная локация для встречи Нового года — гастрономическая улица Тараса Шевченко

Здесь полным ходом идут приготовления к встрече десятков тысяч людей — установлена большая ёлка, смонтирована сцена для выступлений артистов, развешены праздничные гирлянды и яркие иллюминации. Вдоль улицы открылись тематические новогодние ярмарки, где можно найти сладости, сувениры, подарки и все необходимые праздничные атрибуты.
Праздничные мероприятия на гастрономической улице официально стартовали 21 декабря и будут радовать ташкентцев и гостей города до 10 января. Здесь уже проходят концерты с участием известных артистов, работают Дед Мороз и Снегурочка, устраиваются интерактивные шоу и мастер-классы.
Городские власти обещают, что праздничная атмосфера, безопасность и организация будут на высшем уровне. Посетителей ждут незабываемые впечатления, весёлое настроение и возможность встретить Новый год в самом центре столичной суеты, но в атмосфере уюта и веселья.