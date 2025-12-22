В Ташкенте новая модная локация для встречи Нового года — гастрономическая улица Тараса Шевченко

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). Ташкент продолжает активно готовиться к встрече Нового 2026 года. В этом сезоне у жителей и гостей столицы появилось новое альтернативное место для праздничного досуга. Если раньше главным магнитом считалась ёлка возле библиотеки Алишера Навои, то теперь одной из самых популярных точек, особенно среди молодежи, стала гастрономическая улица Тараса Шевченко.