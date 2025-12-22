Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека разбились насмерть: на трассе в Башкирии столкнулись две легковушки и грузовик

В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек. Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, сегодня утром на 105-м километре автодороги М5 «Урал» (участок Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки) столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.

По предварительной информации, три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ, и один пассажир Mazda скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали оперативная группа управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД.

— Подробности уточняются, — заявил Владимир Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.