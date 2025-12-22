Четыре человека разбились насмерть: на трассе в Башкирии столкнулись две легковушки и грузовик

В Альшеевском районе Башкирии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек. Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, сегодня утром на 105-м километре автодороги М5 «Урал» (участок Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки) столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.
По предварительной информации, три человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ, и один пассажир Mazda скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали оперативная группа управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД.
— Подробности уточняются, — заявил Владимир Севастьянов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.