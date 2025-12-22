Ричмонд
Новая партия истребителей из России прибудет в Беларусь до конца 2025

Командующий ВВС и ПВО Лукьянович сообщил о новой поставке из России самолетов-истребителей для белорусской армии.

Источник: Комсомольская правда

Поставка российских двухместных многоцелевых модернизированных истребителей Су-30СМ2 в Беларусь ожидается до конца нынешнего года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

«Вот буквально сейчас в декабре к нам придет еще одна партия Су-30СМ2», — подчеркнул Лукьянович.

По его словам, в нынешнем году армия Беларуси уже получила такие российские самолеты (поставки были осуществлены в августе, подробнее о них здесь), а также другие вооружения, в числе которых зенитно-ракетные комплексы «Тор» и вертолеты Ми-35.

Основная задача для этих самолетов — боевое дежурство по противовоздушной обороне. Они оборудованы многорежимной авиационной радиолокационной станцией «Ирбис», которая может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км.

Кстати, военная часть раскрыла, как кормят в армии, озвучив меню белорусских солдат: «Любят салат “Оливье” и плов, а предлагают кормить пиццей, шаурмой и картошкой фри».

Кроме того, Генштаб Беларуси оценил перспективу установления мира в украинском конфликте.

Мы писали, что посольство России в Тунисе сообщило, что власти североафриканской страны не задерживали членов экипажа Ми-26, состоящий из белорусов и россиян.