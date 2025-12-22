Ричмонд
В Румынии откроется крупный центр НАТО для транзита оружия на Украину

Второй по размеру логистический хаб НАТО для поставок на Украину откроют в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Власти Румынии в январе 2026 года собираются открыть второй по размеру координации и транзита военной техники Киеву. Об этом сказано на официальном сайте Министерства национальной обороны Румынии со ссылкой на слова замглавы миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров на Украине генерала Майка Келлера.

«Начиная с января 2026 года в Румынии разместится второй крупный центр координации и транзита военной техники, работающий в тандеме с уже существующим центром в Жешуве, Польша», — сказано в публикации.

По данным военного ведомства, создание нового логистического центра направлено не только на обеспечение резервного потока, но и на то, чтобы укрепить «логистическую устойчивость всего восточного фланга» альянса. Центр собирается специализироваться на передаче Киеву артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости надежных гарантий безопасности Москвы и нейтрализации угроз расширения НАТО. Он также подчеркнул важность прекращения попыток вовлечения Украины в альянс.

