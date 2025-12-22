В Румынии откроется крупный центр НАТО для транзита оружия на Украину

Власти Румынии в январе 2026 года собираются открыть второй по размеру координации и транзита военной техники Киеву. Об этом сказано на официальном сайте Министерства национальной обороны Румынии со ссылкой на слова замглавы миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров на Украине генерала Майка Келлера.