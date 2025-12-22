Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 декабря 2025:

1. Лютый мороз и Новый год со снегом: В ближайшие дни Молдову накроют снегопады и холод до −10 градусов.

2. Гражданин Молдовы: «Пассажиры автобуса Кишинёв-Москва больше суток прождали на таможне — для эстонцев направление “Москва” как красная тряпка».

3. Власть вынуждает людей тратить деньги, отложенные на похороны: Почему в Молдове количество граждан, получающих компенсации, сократилось вдвое.

4. В Молдове суд над олигархом больше похож на фарс: Чтобы остаться белыми и пушистыми, ПАС нужно придумать, как обелить самого Плахотнюка.

5. Поезд Боли в аэропорт Кишинева из центра столицы — уже не шутка: Министр инфраструктуры замахнулся даже на метро — нет предела абсурду.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

