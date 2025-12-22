Топ-5 главных новостей в Молдове 22 декабря 2025: До 10 градусов мороза и Новый год со снегом — синоптики о погоде в Молдове; почему пассажиры автобусов из Кишинева на Москву сутки стоят на тамо

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 22 декабря 2025:
1. Лютый мороз и Новый год со снегом: В ближайшие дни Молдову накроют снегопады и холод до −10 градусов.
2. Гражданин Молдовы: «Пассажиры автобуса Кишинёв-Москва больше суток прождали на таможне — для эстонцев направление “Москва” как красная тряпка».
3. Власть вынуждает людей тратить деньги, отложенные на похороны: Почему в Молдове количество граждан, получающих компенсации, сократилось вдвое.
4. В Молдове суд над олигархом больше похож на фарс: Чтобы остаться белыми и пушистыми, ПАС нужно придумать, как обелить самого Плахотнюка.
5. Поезд Боли в аэропорт Кишинева из центра столицы — уже не шутка: Министр инфраструктуры замахнулся даже на метро — нет предела абсурду.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.
Новый год без живой елки становится уже традицией в Молдове — слишком все дорого [фото, видео] (далее…).
«Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.
Гражданский активист Влад Билецкий заявил о двойных стандартах в борьбе с языком ненависти в Молдове (далее…).
Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе.
Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область (далее…).