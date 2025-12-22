Омич получил почти 4 года колонии за нападение на полицейских и хранение наркотиков

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителей власти и незаконном обороте наркотиков.
По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина приобрел у знакомого наркотические средства крупным размером и хранил их для личного употребления. Часть из них он передал своей сожительнице.
23 апреля на остановке общественного транспорта на улице 3-й Разъезд сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали женщину. Увидев это, подсудимый достал нож и напал на полицейских, угрожая их жизни и здоровью. В ходе нападения он нанес одному из сотрудников телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.
В суде мужчина частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.