Омич получил почти 4 года колонии за нападение на полицейских и хранение наркотиков

23 апреля на остановке общественного транспорта на улице 3-й Разъезд сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали женщину. Увидев это, подсудимый достал нож и напал на полицейских, угрожая их жизни и здоровью. В ходе нападения он нанес одному из сотрудников телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.