В Ростове отключили свет в Александровке на четырех улицах

В Ростове часть Александровки осталась без света на два часа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове сегодня утром, 22 декабря, часть жителей Александровки осталась без электроснабжения. Инцидент произошел в 6:48 из-за технологического нарушения в электрической сети напряжением 6 кВ. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

В результате аварии свет отключился на четырех улицах Кржижановского, Солидарности и Краеведческой, а также проспекте 40-летия Победы. Специалисты энергетиков уже приступили к работам по ликвидации последствий сбоя.

По предварительной информации, подачу электричества планируется восстановить в течение двух часов.

