Нутрициолог Вавилова перечислила неочевидные способы борьбы с прыщами

Проблема акне беспокоит многих: не только подростков, но и взрослых людей. Как рассказала клинический нутрициолог Алена Вавилова, прыщи появляются далеко не всегда только из-за неправильного ухода за кожей.
По словам эксперта, самая частая причина появления акне кроется в питании: прыщи выскакивают из-за частого употребления сахара, быстрых углеводов, жирной и острой пищи. Недостаток клетчатки и витаминов также сказывается на состоянии кожи.
Кроме того, на проблемы с кожей могут повлиять хронические заболевания ЖКТ. Вавилова пояснила, что состояние кишечника и микробиоты также могут воздействовать на кожу.
Спровоцировать воспаление также могут стресс и недосып. Хроническая усталость и эмоциональное напряжение могут оказать прямое воздействие на появление прыщей.
Чтобы избавиться от акне, эксперт советует комплексный подход: она посоветовала откорректировать рацион, а также сдать несколько тестов, в том числе на непереносимость определенной группы продуктов.
— Эти исследования позволяют выявить реакцию организма на сотни продуктов, а результаты исследований помогают составить индивидуальный план питания и исключить именно те продукты, которые поддерживают воспаление, — пояснила Вавилова в беседе с РИАМО.
В профилактике прыщей может помочь особая диета, которая исключает провоцирующую прыщи еду. Врач-косметолог Анастасия Костенко назвала такие продукты.
