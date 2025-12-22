Певец Akmal' поделился эмоциями от дуэта с Лепсом

Певец Акмаль Ходжаниязов, известный под именем Akmal', представил песню «Шутка», записанную совместно с музыкантом Григорием Лепсом. По словам артиста, песня была написана еще 2,5 года назад, и исполнить ее Ходжаниязов изначально хотел именно с Лепсом.
— Я когда ее написал, сказал своей команде, что было бы замечательно когда-нибудь дорасти до того времени, когда я смогу спеть ее с Лепсом. Они показали ему трек, Григорий Викторович сразу в нее влюбился. У творческих людей все довольно просто, — поделился он.
Однако из-за того, что графики артистов не совпадали, записывать партии им приходилось отдельно, передает News.ru.
Осенью же Ходжаниязов оказался в центре скандала. Концерты российского музыканта отменили в казахстанских городах Павлодаре и Усть-Каменогорске. Сообщалось, что это произошло по независящим от него и организаторов причинам.
Причиной скандала стало то, что на одном из своих концертов Ходжаниязов отказался от подарка в сине-желтом пакете, который ему вручили поклонники на концерте также в Казахстане. Он вытащил бутылку с алкоголем из пакета и посоветовал сжечь сам пакет, отметив, что ему не нравятся эти цвета. Впоследствии жители страны раскритиковали исполнителя, увидев сходство упомянутых им сине-желтых цветов с национальным флагом. В ответ на критику музыкант заявил, что уважает страну и ее культуру.