Певец Akmal' поделился эмоциями от дуэта с Лепсом

Причиной скандала стало то, что на одном из своих концертов Ходжаниязов отказался от подарка в сине-желтом пакете, который ему вручили поклонники на концерте также в Казахстане. Он вытащил бутылку с алкоголем из пакета и посоветовал сжечь сам пакет, отметив, что ему не нравятся эти цвета. Впоследствии жители страны раскритиковали исполнителя, увидев сходство упомянутых им сине-желтых цветов с национальным флагом. В ответ на критику музыкант заявил, что уважает страну и ее культуру.