Кинологи назвали топ-10 самых популярных пород собак в России за 2025

В Российской кинологической федерации (РКФ) каждый год составляют рейтинг самых популярных пород России. Эксперты РКФ рассказали подробнее о каждой собаке и объяснили, почему в топе бессменных лидеров — определенные породы. Посмотрите, нет ли в рейтинге вашего питомца?
Тройка лидеров нашего рейтинга уже который год остается неизменной — ее стабильно удерживают собаки-компаньоны. Однако в этом году у нас есть изменения в топ-10.
«Общая тенденция понятна: россияне по-прежнему чаще всего выбирают неприхотливых питомцев, идеально подходящих для жизни в городе и квартирных условий. Но важно отметить, что в списке есть и более крупные породы, требующие определенного опыта хозяина. И это не может не радовать: мы видим, что выбор собак становится осознанным — люди реально оценивают свои силы, условия жизни и выбирают подходящую породу», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
1 место. Немецкий шпиц
Возможно, многих удивит этот факт, но милые на вид и знакомые всем нам собачки являются одной из самых древних пород Центральной Европы. Немецкие шпицы — прямые потомки жившей еще в каменном веке торфяной собаки. Они обладают прекрасной шерстью и богатым подшерстком, что делает их приятным на ощупь мягким шариком.
Русские зимы они переносят вполне неплохо. При этом немецкие шпицы бесконечно преданы хозяину, очень живые, игривые, легко поддаются дрессировке — прекрасный компаньон для семьи. Все эти качества помогли ему прочно завоевать сердца россиян и не уступать первое место уже много лет.
2 место. Чихуахуа
Интернет переполнен видео с чихуахуа, которые демонстрируют на кадрах своенравный, порой дерзкий характер. Меж тем подобная закрепившаяся за ними слава не смущает россиян — эти собаки стабильно занимают второе место рейтинга.
Кинологи при этом настаивают, что агрессия не характерна ни для одной собаки и является дисквалифицирующим пороком. Проблемное поведение чихуахуа часто связано с неграмотной дрессировкой и вредным бытующим мифом, что маленьких собак дрессировать и воспитывать не обязательно.
Чихуахуа родом из Мексики. Считается, что они несут часть генетического наследия собачки «Течичи», которая жила у тольтеков и майя. Зимний климат они переносят трудно, но это хорошая возможность для хозяев утеплять собачек в модные вещи и покрасоваться на улице. Квартирные условия маленький компаньон переносит идеально.
3 место. Вельш-корги пемброк
Пастушья собака родом из Уэльса. С ней связаны местные легенды: говорят, будто людям этих очаровательных питомцев подарили феи, у которых они использовались как ездовые. Это сейчас вельш-корги пемброки занимают третью строчку, а когда-то, еще век назад, они не были столь популярными.
Все изменилось, когда будущий король Великобритании Георг VI подарил щенков своим дочерям Элизабет и Маргарет. Вскоре они завоевали репутацию дружелюбных, преданных животных. Собаки легко приспосабливаются к любому климату, хорошо переносят квартиры и любят как детей, так и кошек. Идеальный современный компаньон, который подойдет не только королевской семье, но и обычному горожанину.
4 место. Пудель
В этом году пудель поднялся на две позиции — с шестой строчки на четвертую. Такой рост эксперты РКФ связывают как с продолжающейся урбанизацией — а пудели отлично вписываются в городскую среду.
Так и с особыми качествами породы: они почти не линяют, не пахнут, а еще легко поддаются дрессировке, очень понятливы и сообразительны. Кинологи советуют обратить внимание на породу начинающим собаководам с минимальным опытом. В свое время в Европе их могли заводить только представители знати, а теперь же они рвутся в лидеры топ-3 популярных пород.
5 место. Немецкая овчарка
Немецкая овчарка была выведена в свое время путем скрещивания средне- и южно-немецких пастушьих собак с целью создания служебной собаки с высокими рабочими показателями.
У собаки уравновешенный темперамент, крепкие нервы, что помогает задействовать ее в самых разных сферах: от полиции до пастушьей службы. Это незаменимый охранник, защитник, следопыт, спасатель, ищейка. Но может он быть и просто домашним компаньоном. Такое разнообразие применений немецкой овчарки помогает ей стабильно входить в топ-10 популярных пород.
6 место. Кавалер кинг-чарльз-спаниель
Благородная собачка с длинными ушами, которые напоминают парик, и шелковистой шерстью. Не стоит путать с кинг-чарльз спаниелями, которые являются их родственниками, но относятся к отдельной породе.
Стандарт породы же «кавалеров» был утвержден в Великобритании в 1928 году. Это жизнерадостный, ласковый компаньон, который к тому же не требует сложного ухода. Необходимо не забывать регулярно расчесывать его, используя специальный кондиционер. Но это, по большому счету, даже приятное занятие. Они трудно переносят одиночество, поэтому отлично впишутся даже в большую семью с детьми.
7 место. Йоркширский терьер
Порода выведена в графстве Йоркшир Великобритании в конце XIX века. Пускай собачка кажется маленькой, порой даже беспомощной, но меж тем ей присущи все качества терьеров: прежде всего, речь об охотничьем инстинкте. Поэтому такой компаньон с удовольствием поиграется с вами в мячик, но может и защищать дом от непрошеных гостей. А в свое время они защищали дом от крыс.
Поэтому, несмотря на размеры, собачки требуют регулярной дрессировки, иначе порванных тапочек не избежать. Из-за длинной спадающей шерсти питомцам нужны резиночки и бантики, которые изящно дополняют их образ. Йоркширские терьеры остаются одними из самых популярных компаньонов, хотя в сравнении с 2021 годом они переместились с третьей позиции на седьмую строчку.
8 место. Лабрадор ретривер
Наиболее распространенной версией о происхождении породы является история, как на побережье Ньюфаундленда собаки схожего внешнего вида использовались в качестве помощников рыбаков. Это были превосходные водяные собаки, которым сырой климат был не помеха.
По сравнению с другими, лабрадор ретривер — не очень старая порода. Первый Клуб породы был создан в 1916 году. Это умный, послушный питомец, отличительной чертой которого является «желание угождать», что даже прописано в стандарте. Всё это позволяет задействовать его в разных сферах, например, в сопровождении людей с нарушениями зрения или в реабилитации детей с отставанием в развитии. Но и с задачей домашнего любимца лабрадоры ретриверы справятся идеально.
9 место. Среднеазиатская овчарка
Это одна из древнейших пород собак. Как порода она формировалась в результате народной селекции в течение более чем четырех тысяч лет на огромной территории, простирающейся сегодня от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана.
Основным их назначением была охрана скота и жилища, а также сопровождение караванов. Они сохраняют эти функции и по сей день. Это бесстрашные собаки с закаленным характером, однако агрессия по отношению к людям и нервозность являются дисквалифицирующими пороками. Питомцы не подходят для городской среды и все-таки предназначены для жизни загородом, в сельской местности.
10 место. Джек-рассел-терьер
Замыкают рейтинг джек-рассел-терьеры, которые в этом году обогнали сибу. Очень активные, даже непоседливые собаки, которые изначально выводились в Великобритании как питомцы, способные участвовать в охоте, в основном идти в нору.
Живой, проворный, дружелюбный — настоящее воплощение экстравертов в мире собак. Он хорошо подходит для городской среды, но хозяин ему нужен тоже активный, готовый много времени уделять занятиям и дрессировкам. Он с удовольствием сопроводит вас и на собачью площадку, и в небольшое путешествие.
Рейтинг Российской кинологической федерации — авторитетный источник, позволяющий судить о предпочтениях российских собаководов и ключевых тенденциях в отечественной кинологии. Составляется ежегодно, данные основаны на статистике Всероссийской единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется свыше 240 тысяч щенков, а учет ведётся по 273 различным породам.