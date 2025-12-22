Кинологи назвали топ-10 самых популярных пород собак в России за 2025

Порода выведена в графстве Йоркшир Великобритании в конце XIX века. Пускай собачка кажется маленькой, порой даже беспомощной, но меж тем ей присущи все качества терьеров: прежде всего, речь об охотничьем инстинкте. Поэтому такой компаньон с удовольствием поиграется с вами в мячик, но может и защищать дом от непрошеных гостей. А в свое время они защищали дом от крыс.