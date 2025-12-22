В Беларуси мужчины живут на 10,5 года меньше, чем женщины

Данные о предполагаемой продолжительности жизни мужчин и женщин в Беларуси в эфире телеканала СТВ озвучила замначальника главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Беларуси Юлия Панасенко.
По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году составила 74,7 года. И по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 4 месяца. При этом предполагалось, что ожидаемая продолжительность жизни женщин будет 79,8 года, мужчин — 69,3, что выше, чем в России, Украине, Молдове и Кыргызстане.
В Беларуси делается упор на продление жизни и трудоспособности населения.
