Четверо — погибли, трое — в больнице: прокуроры разбираются в страшном ДТП на трассе в Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование обстоятельств тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Альшеевском районе, в результате которого погибли четыре человека. По предварительным данным, сегодня утром на 105-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовика Shacman.
В результате аварии три человека, находившиеся в ВАЗе, и один пассажир «Мазды» погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще трое участников ДТП с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Для координации работы всех экстренных и следственных служб на место происшествия выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. Надзорное ведомство будет контролировать ход доследственной проверки и установление всех обстоятельств трагедии, включая принятие процессуального решения по ее факту.
