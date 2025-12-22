Индийский студент КрасГМУ победил во всероссийском конкурсе среди иностранцев

Студент четвертого курса лечебного факультета Красноярского медицинского университета Джай Хира победил во всероссийском конкурсе среди иностранцев «Wow! Russia». Об этом рассказали в краевом минздраве. Работа парня стала лучшей в номинации «Образование: Учеба без фильтров». Джай снял ролик о своей учебе, жизни в Красноярске и друзьях.
Теперь вместе с другими победителями студент отправится в поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Также для молодых людей предусмотрена стажировка в региональном информационном центре ТАСС и участие в образовательной медиамастерской от АНО «Национальные приоритеты».
— Спасибо за возможность рассказать о моей жизни и учебе в России. Россия, действительно, стала страной возможностей для нас. Здесь каждый иностранный студент может стать лидером, молодым ученым, волонтером. За годы учебы в медуниверситете я почти стал настоящим сибиряком, — рассказывает Джай Хира.
Отметим, что на конкурс подали 927 заявок от иностранных студентов из 83 университетов.