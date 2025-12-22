Индийский студент КрасГМУ победил во всероссийском конкурсе среди иностранцев

— Спасибо за возможность рассказать о моей жизни и учебе в России. Россия, действительно, стала страной возможностей для нас. Здесь каждый иностранный студент может стать лидером, молодым ученым, волонтером. За годы учебы в медуниверситете я почти стал настоящим сибиряком, — рассказывает Джай Хира.